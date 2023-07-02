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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تفعلها إسرائيل قريبا وتهاجم المواقع النووية الإيرانية؟

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست قريبة من شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، في ظل سعي المحادثات بين طهران وواشنطن إلى تهدئة التوترات، وفق ما ذكرت صحيفة آراب نيوز .

وقال تساحي هنجبي إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستأتي به المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة، مع إيران في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتحديد الخطوات التي يمكن أن تحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوترات.

وقال هنجبي للقناة 13 التلفزيونية، مع ذلك، لن يُلزم أي اتفاق إسرائيل، التي تعتبر إيران المسلحة نوويا تهديدا وجوديا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القرار الإسرائيلي بشأن توجيه ضربة استباقية ضد إيران قريبا ، قال :"نحن لسنا قريبين من ذلك، لأن الإيرانيين توقفوا ، لبعض الوقت الآن، ولا يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي نرى فيه الخط الأحمر".


وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "خطا أحمر" بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني بدرجة نقاء 90 في المائة من المواد القابلة للانشطار.

وأضاف هنجبي: "لكن هذا يمكن أن يحدث. لذلك نحن نستعد للحظة مثل ذلك ، لأنها  إذا جاءت ، فسيكون علينا وقتها الدفاع عن شعب إسرائيل ضد نظام متعصب مصمم على إبادتنا ومسلح بأسلحة الدمار الشامل ".

لقد وضع نتنياهو "خطا أحمر" بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني بدرجة نقاء 90 في المائة من المواد القابلة للانشطار.

وزادت إيران من نسبة التخصيب إلى 60 بالمئة في السنوات الأخيرة.

بعد أن فشلوا في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من تخصيب إيران بنسبة 3.67 في المائة ، التقى مسؤولون إيرانيون وغربيون لوضع خطوات يمكن أن تحد من أنشطتها النووية سريعة التقدم.

حدت اتفاقية عام 2015 من تخصيب اليورانيوم الإيراني ، مما جعل من الصعب على طهران تطوير وسائل إنتاج أسلحة نووية.

وتنفي إيران أن لديها مثل هذه الطموحات.

وكان الرئيس الأمريكي آنذاك ، دونالد ترامب ، قد تخلى عن الاتفاقية في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ردت طهران بالانتقال تدريجيًا إلى ما هو أبعد من قيود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق.
 

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