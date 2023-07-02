موقع عبري: جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية بعد سلسلة من الفشل

قال موقع "والا" العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر قرارات المستوى السياسي بشأن طبيعة العمل المتوقع في مدينة جنين.

وأضاف الموقع، أن الإنذارات بوقوع عملية عسكرية في جنين ومخيمها تتزايد، مشيرا إلى أن المنطقة في حالة تأهب للتصعيد.

وزعم "والا"، أن مبالغ كبيرة تدفقت نحو جنين من المقرات الرئيسية للمنظمات من لبنان وغزة وإيران ودول أخرى.

وأشار إلى أن تلك الأموال خصصت لشراء أسلحة وذخائر ومواد وإنتاج وزرع عبوات وحتى تصنيع وإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وصباح اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسيرة عسكرية تابعه له، سقطت في منطقة مدينة جنين.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان بحسب وسائل إعلام عبرية، أن الحادث قيد التحقيق.

من جانبها، أكدت كتائب المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" و"شهداء الأقصى" تمكنوا من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" بعد استهدافها فجر اليوم الأحد في سماء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.