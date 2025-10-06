فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان.. تفاصيل

فازت بيرلا حرب، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2025 في حفل كبير أقيم مساء أول أمس .

توجت بيرلا حرب، البالغة من العمر 22 عاما ، كملكة جمال لبنان في احتفالية كبيرة ومميزة أقامتها المؤسسة اللبنانية "LBCI" برعاية وزارة السياحة اللبنانية.

قدمت حفل تتويج ملكة جمال لبنان بيرلا حرب الإعلامية هيلدا خليفة، وأحيت فقراته الغنائية الفنانة نانسي عجرم.



وحصلت بيرلا حرب على لقب ملكة جمال العالم بعد منافسة قوية مع 16 متسابقة حتى وصلت للمرحلة النصف النهائية.

خضعت المتسابقات للسؤال الموحّد قبل إعلان النتائج النهائية.

كما حصلت سارة سماحة على لقب الوصيفة الرابعة، وياسمينا حلبي الوصيفة الثالثة، وكارلا دحدح الوصيفة الثانية، و كلوي خليفة الوصيفة الأولى.