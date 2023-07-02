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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

صدى البلد

 

تعرضت الإعلامية أميمة بدري لوعكة صحية بشكل مفاجئ دخلت على إثرها المستشفى.

وفقدت أميمة النطق وخضعت إلى عمل الأشعة مقطعية على المخ  وكشفت التقارير الطبية أنها فقدت النطق بسبب تعرضها إلى حزن وزعل شديد.

 

ويعد القلق من الأمور التي يتعامل معها الكثير من  كل يوم.

في حين أن بعض آثار التوتر والقلق على الجسم معروفة جيدًا ، مثل قلة النوم وفقدان الوزن ، لا يعلم الجميع أنه عندما يصبح التوتر والقلق والحزن شديدين ، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على قدرة الفرد على التواصل بشكل فعال. من أكثر الطرق شيوعًا التي يمكن أن يتأثر بها الكلام هو أن الكلام يصبح مشوشًا وفقا health line

تحدث التداخلات ، التي يشار إليها أيضًا باسم عسر الكلام ، عندما تصبح كلمات الفرد مختلطة أو تنزف في بعضها البعض مما يجعل الكلام صعب الفهم. عندما يكون الجسم تحت ضائقة شديدة ، يمكن أن تتأثر قدرة العضلات على أداء وظائفها بفعالية وكفاءة. تشمل هذه العضلات تلك المسؤولة عن إنتاج الكلام واللغة. بالإضافة إلى ذلك ، عند وجود التوتر والقلق ، يمكن أيضًا أن تتأثر وظيفة الدماغ لإنتاج أفكار متماسكة.

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن ، يمكن أن تكون التداخل في الكلام ، بالإضافة إلى المشكلات التي تشبه التداخل في الكلام أمرًا شائعًا

الإعلامية أميمة بدري التوتر والقلق القلق والحزن مذيعة شهيرة أميمة بدري

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