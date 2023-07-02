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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد نجم ليفربول.. أهلي جدة يتحرك لضم صفقة عالمية جديدة

فريق ليفربول - أرشيفية
فريق ليفربول - أرشيفية

أكد تقرير صحفي، أن نادي أهلي جدة السعودي، يستهدف التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن أهلي جدة يستهدف التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول وبرشلونة و بايرن ميونيخ السابق وأستون فيلا الإنجليزي حاليا.

وأضافت أنه على الرغم من جودة اللاعب العالية إلا أن المفاوضات لم تصل للجدية الكافية من جانب الطرفين.

ولفتت أن قيمة كوتينيو السوقية شهدت انهيارا كبيرا في الصيف الماضي، إذ كانت ما يتجاوز 70 مليون يورو و انخفضت إلى ما لا يتجاوز 18 مليون يورو.

يذكر أن أهلي جدة تعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الأسبوع الماضي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما أنهى اتفاقه مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وعاد فريق أهلي جدة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.

اهلي جدة كوتينيو أستون فيلا ليفربول فيرمينو إدوارد ميندي

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