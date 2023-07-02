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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بسيناء على مادة الفيزياء

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية العامة

 


شكا طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء،  من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء ..حيث جاءت بعضها صعبة وتحتاج إلى مزيد من التركيز للإجابة عليها.، بينما جاءت أسئلة امتحان مادة الجغرافيا في متناول الطالب المتوسط خاصة وانها  جاءت من المنهج الدراسي لهذا العام.

وعبر الطلاب عن قلقلهم لعدم تمكنها من الاجابة علي جميع الأسئلة وهو ما سيوثر على المجموع الكلي نهاية العام ..مؤكدين على أن  مادة الكيمياء كانت صعبة نسبيا، وهذا له تأثير كبير على المجموع .
 

وقالت اماني احمد ،أن أسئلة مادة الفيزياء  ، جاءت صعبة ولم تتمكن من حل جميع الأسئلة..فهي  تحتاج إلى تركيز للإجابة عليها .

وشاركتها زميلتها أسماء،  بأن أسئلة امتحان مودة الفيزياء كانت صعبة رغم أنها من الكتاب المدرسي  ، ولكن معظمها  لم يكن  مباشرا.



٣٣١٢ طالبا وطالبة:
 

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء،  أنه  عدد المقيدين في امتحان مادة الفيزياء 3312 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 3289 طالبًا وطالبة، وقد تغيب عن أداء الامتحان 23 طالب وطالبة.
بينما بلغ عدد المقيدين في امتحان مادة التاريخ 472 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 468 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الإمتحان 4 طلاب  ، و أدي طالب كفيف امتحان مادة المنطق بإحدى لجان العريش.

حيث تغيب ٢٧ طالب وطالبة عن الامتحانات اليوم على مستوى المحافظة. 

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