يعرض آلات موسيقية للبيع.. ضبط شخص ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

ضبط رجال أمن القاهرة شخص تخصص فى النصب على المواطنين من خلال عرضه آلات موسيقية للبيع عبر الفيس بوك ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين قرر بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه إكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع .

وعلى إثر ذلك يقوم بالإتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم ، وأقر بإرتكابه (10) وقائع نصب بذات الأسلوب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.