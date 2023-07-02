إسكات أصواتهم وتحطيم أحلامهم.. نداء عاجل من 6 دول لقادة طالبان بشأن النساء





أثبت حكم طالبان أنه جحيم للمرأة الأفغانية، بما في ذلك حظر التعليم والعمل في المنظمة، مما تسبب في تدهور أوضاعهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أصوات النساء والفتيات الأفغانيات قد تم إسكاتها وأن أحلامهن قد تحطمت مضيفة أن حرمانهن من الحياة العامة "جريمة ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة إن المرأة لا تُمنح أي فرص تدريب مهني وتُجبر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو على تويتر في الأول من يوليو، مما يدل على الوضع اليائس للمرأة الأفغانية وأكدت أن "تهميش النساء والفتيات من الحياة العامة يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وقالت أن الحكومة التي تقودها طالبان يجب أن تكون مسؤولة عن ذلك، حسبما ذكرت صحيفة خاما برس.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة التي تقودها طالبان قد اتُهمت بانتهاكات على نطاق واسع لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن طالبان استجابت بعنف للمطالب المشروعة للمرأة الأفغانية لمدة عامين تقريبا، وفقًا لتقرير"خاما".

ولم تعترف طالبان بأي من المطالبات واعتبرتها مزاعم أجنبية وتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

وعلى عكس الرأي العام ، وصف زعيم طالبان وضع النساء والفتيات الأفغانيات بأنها مرضية للغاية وأضافوا أن جميع حقوقها محمية ومحترمة.

وفي الوقت نفسه ، دعا وزراء الخارجية في ست دول بشكل مشترك طالبان إلى عكس السياسات والممارسات التي تقيد النساء والفتيات بسرعة من ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية من فرنسا وألمانيا وإندونيسيا وليختنشتاين ومنغوليا وجنوب إفريقيا بأن النساء والفتيات في أفغانستان بحاجة إلى مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى وآمنة.

ولقد حثوا طالبان على التوقف فورا عن السياسات التي تمنع النساء والفتيات على الفور من الاستمتاع بحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك وصولهم إلى التعليم، والعمالة ، وحرية الحركة، ومشاركتها الكاملة والهادئة في الحياة العامة "، وفقًا لـ "طلوع نيوز"

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كما دعا البيان جميع الولايات والمنظمات إلى استخدام نفوذها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إلى تسهيل التوقف الفوري لهذه السياسات والممارسات.