مانشستر سيتي يتحرك لتحصين كايل ووكر من أطماع بايرن ميونخ

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، تمسك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، باستمرار لاعبه كايل ووكر في الموسم المقبل.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛"يصر مانشستر سيتي على تمديد عقد كايل ووكر واستمراره مع الفريق".



وأضاف:" بايرن ميونخ يحاول إغراء كايل ووكر وفي انتظار قرار اللاعب النهائي".

واختتم:" تشعر المصادر أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسمًا بشأن مستقبل ووكر".

وكانت تقارير صحيفة، أكدت مؤخرا غضب كايل ووكر من تقلص دوره مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة".



وساهم كايل ووكر في حصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم المنقضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد).