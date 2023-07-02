أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات وصواريخ روسية استهدفت كييف

اعتبر مدير الاستخبارات الامريكية الحرب "فشلا استراتيجيا" لموسكو كشفت عن نقاط ضعف الجيش، وألحقت ضررا بالاقتصاد وجعلت من حلف شمال الأطلسي أكبر وأقوى.

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز إن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع خلق "فرصة في جيل" للوكالة الأميركية.

وجاءت كلمته بعد أسبوع على قيام قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بتمرد فاشل على القيادة العسكرية الروسية.

آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية



أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت ليلا طائرات مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يوما.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو على وسائل التواصل الاجتماعي "هجوم جوي آخر للعدو على كييف".