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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن أبو الروس يطلق ألبوم العيون بصالي في حفل غنائي

حسن ابو الروس
حسن ابو الروس

يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في القاهرة، وذلك في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل على مسرح كايرو جاز.
ويحتفل أبو الروس بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "العيون بصالي" والذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى "سنجلز"، على أن تظهر أغنية الألبوم الرئيسية "قطة سيامي" بشكل فيديو كليب يطلق رسميا في نفس موعد الحفل، ويغني خلالها لأول مرة باللغة الإسبانية، ويتعاون فيها مع الملحن والموزع محمد يحيي.

 

ويعود أبو الروس لساحة الحفلات الغنائية بعد غياب عام بالتمام عن آخر حفلاته في مصر، وبعد فترة وجيزة من نجاح حفلته الأخيرة في لبنان، ويفاجئ جمهوره بالقاهرة بالعرض الحي الأول لأغنيات الألبوم الجديد، من بينها "سيبك من كلام الناس" و"انتي وبس".

 

ويدشن حسن أبو الروس عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجدية في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف، وذلك بعد النجاح الجماهيري لأغنياته "شيكالاستيك"، "فلتت مني"، "كل الناس" و"لما باجي"، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

 

ويعيش أبو الروس حاليا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" الذي يضم توليفة من النجوم منهم أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينات حسب قصة المسلسل.

حسن أبو الروس

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