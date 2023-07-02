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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء علي النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه تم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع من اللواء 95 المنفصل للقوات الهجومية المحمولة جوا، في منطقة غابات سيريبريانسكي بالقرب من كريمينايا في أوكرانيا، مؤكدا تصفية ستة “نازيين”، وأسر خمسة.

كتب قديروف عبر “تليجرام”، "في سياق الأعمال الهجومية الناجحة في منطقة غابات سيريبريانسكي، بالقرب من كريمينايا، هزمت مجموعة تخريب واستطلاع من اللواء 95 المنفصل للقوات الهجومية المحمولة جوا في أوكرانيا… ونتيجة الاشتباك، تمت تصفية ستة نازيين ، وتم القبض على خمسة".

وفي مقطع فيديو نشره قديروف، يخبر أحد أسرى الحرب أين خضع للتدريب القتالي وكيف تم القبض عليه.

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وأضاف رئيس الشيشان: "وفقا لرواية الجندي، تلقى تدريبا عسكريا في بريطانيا. أرسلتهم القيادة الأوكرانية عن طريق الاحتيال لاحتلال خنادق فارغة مزعومة ومخبأ. أنت تعرف الآن ما جاء منه. ومثل هذه الحالات هي عمليات على خط الجبهة بأكمله”.

رئيس الشيشان قديروف أوكرانيا

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