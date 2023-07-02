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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
ويذكر أن المباراة مقرر إقامتها غدا، الإثنين، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساءً.
وجاءت القائمة علي النحو التالي:
حراسة المرمي : محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع :   أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 
خط الهجوم :  محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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