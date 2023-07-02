أول مرة تحصل.. بيتر ميمي يعلق على إيرادات "بيت الروبي"

علق المخرج بيتر ميمي، على نجاح فيلم بيت الروبي، وتحقيقه أعلى إيرادات.

وكتب “ميمي”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "ايرادات فيلم #بيت_الروبى امس فقط تخطت العشرة مليون جنيه.. ده رقم اول مرة يحصل فى السينما.. الحمدلله ان الفيلم لمس الناس..الحمدلله".

حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 21،572،182 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.