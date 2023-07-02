أحمد موسى : فيلم بيت الروبي تم عرضه في 10 دول وحقق ملايين الجنيهات

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإقبال الكبير على فيلم بيت الروبي الذي تم تصوير مشاهده في دهب ونويبع والقاهرة وحقق نجاحا كبيرا وإرادات عملاقة.

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إيرادات فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز بلغت 56 مليون جنيه.

فيلم بيت الروبي

أردف أحمد موسى، أنّه هناك 10 دول يعرض فيها فيلم بيت الروبي وسوف ترتفع إراداته خلال الفترة المقبلة، لأنه سيعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية، إلى جانب عرضه في جميع دور قصور الثقافة بتذاكر مخفضة.



واختتم الإعلامي أحمد موسى بالإشارة إلى أن فيلم بيت الروبي يناقش قضايا السوشيال ميديا ويشتبك مع السلبيات والإيجابيات بموضوعية.