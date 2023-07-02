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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

دورسي و ماسك. حقوق
دورسي و ماسك. حقوق الصورة : Photo Credit- IANS

خرج المؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، جاك دورسي عن صمته معقبا على قرارات المالك الجديد لـ تويتر، إيلون ماسك بعد قيامه بتقييد وصول بعض المستخدمين لتغريدات تويتر ومشاهدتها، قائلا إن “إدارة تويتر عملية صعبة، ومن السهل انتقاد القرارات من بعيد”. 

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر قال دورسي: “ إدارة تويتر صعبة. لا أتمنى أن يكون هناك ضغط على أحد. أنا على ثقة من أن الفريق يبذل قصارى جهده في ظل القيود التي يواجهونها ، وهي قيود هائلة. من السهل انتقاد القرارات من بعيد.. والتي قد أكون مذنبا بسببها.  لكنني أعلم أن الهدف هو رؤية تويتر يزدهر. وسوف يزدهر.”. 

 

وأضاف في تغريدة أخرى، "آمل أن يفكروا في الاعتماد على بروتوكولات مفتوحة المصدر مقاومة للرقابة حقًا مثل البيتكوين للمساعدة في تخفيف هذا العبء. والتي ستكون مفيدة للجميع ، وضرورية للحفاظ على الإنترنت المفتوح".

 وبحسب موقع Deadline فإن مستخدمي تويتر استيقظوا تغييرات غريبة حيث وضع إيلون ماسك قيودًا على التغريدات التي يقرأها المستخدمون يوميًا، حيث قال ماسك إنه تم وضع حدودا "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام." 

وسيتم السماح للمستخدمين الذين يملكون حسابات موثقة بقراءة 6000 تغريدة في اليوم ، في حين أن المستخدمين الغير المشتركين في خدمة Twitter Blue المدفوعة سيقتصرون على 600 مشاركة في اليوم، أما المستخدمون الجدد فسيكون أمامهم الوصول فقط لـ 300 تغريدة في اليوم. 

 

وفي أبريل الماضي، اعترف دورسي بأن الأداء العام لشركة تويتر ليس جيدا تحت إدارة إيلون ماسك، كما لام مجلس الإدارة على الضغط والإجبار الذي مارسه لإتمام عملية البيع.

 

وفي إجابته عن سؤال أحد مستخدمي منصة Bluesky المملوكة له، عما إذا كان ماسك يقوم بإدارة تويتر بالشكل المثالي، قال دورسي “لا، ولا أعتقد أنه تصرف بشكل صحيح بعد أن أدرك أن توقيته كان سيئًا”.  

 

كما كان دورسي  قد أعرب العام الماضي عن أسفه الشديد لتحويل تويتر من موقع وتطبيق مخصص للتواصل الاجتماعي إلى شركة، حيث قال إنه " يشعر بالأسف لترك تويتر يصبح شركة".

 

وأوضح " أكبر مشكلة وأكبر أسفي هو أن تويتر تحول لشركة"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان تويتر قد سار بالشكل الذي يريده دورسي أن يكون عليه.

 

 

 

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