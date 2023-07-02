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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أنا الذي".. عصام كاريكا يكشف كلمات أغنية الكينج محمد منير الجديدة| فيديو

عصام كاريكا
عصام كاريكا

حل الفنان عصام كاريكا، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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وتحدث الفنان عصام كاريكا، عن تجربته في التلحين للكينج محمد منير، قائلا: "لحنت أغنية "أنا عمر عيني ما دمعت" للكينج محمد منير، وهي كلمات النقيب مصطفى كامل وألحاني".

وأضاف: "اتقابلنا في بيته وكانت أول مرة أشوف محمد منير، وكان معايا العود ساعتها"، مشيرا: "بعد ما سمعت أغنية "أنا عمر عيني ما دمعت" قالي دي بتاعتي ويلا نغنيها دلوقتي".

وأشار الفنان عصام كاريكا،: "قعدنا نغني الأغنية في البيت عنده ساعتها"، موضحا: "قابلته من شهر وكنا بنغني في حفلة كبيرة في العريش، وقعدنا في السويت عنده واختار أغنية جديدة اسمها "أنا الذي".

وذكر كلمات "أغنية أنا الذي"، قائلا: ""أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول". 
 


 

عصام كاريكا الإعلامية إيمان الحصري برنامج مساء دي إم سي الفنان عصام كاريكا الكينج محمد منير النقيب مصطفى كامل

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