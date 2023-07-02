عصام كاريكا: لو عملت أغنية مع أنغام هتفضل لمدة 30 سنة عايشة|فيديو

حل المطرب والملحن عصام كاريكا، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا نفسي اشتغل لأنغام، ولو عملنا حاجة مع بعض هتفضل لمدة 30 سنة عايشة".

وأضاف المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا ناقصني أنغام بس لأني عملت لشيرين وديانا حداد ونوال الزغبي وناس كثيرة، لكن نفسي أشتغل لأنغام".



وأوضح أنه لحن لكل من الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي وفؤاد المهندس ونيلي وعبد المنعم مدبولي ومي عز الدين وغادة عبد الرازق، حيث في فترة ما كان يلحن كل الأغاني والمسرحيات والمسلسلات.