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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهزلة.. أحمد موسى يرد بتعليق قوي على مشاجرة الساحل الشمالي

صدى البلد

علّق الإعلامي أحمد موسى على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الساحل الشمالي لا يمثل الشعب المصري بالمرة، لأن فئة قليلة هي التي تعيش أو تذهب إليه لقضاء الإجازات، بينما معظم الشعب المصري يذهبون إلى مناطق ترفيهية بأسعار عادية.

أردف الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك بعض المواطنين لا يخرجون من منازلهم في الإجازة لأن دخولهم متواضعة، مردفا: «فيه مواطن بيخرج مع أولاده بـ 40 جنيها فقط»، لافتا إلى أنه لا يجب قياس ما يحدث في المصايف على أغلبية الشعب المصري.

اختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن خناقة الساحل الشمالي تسيء لكل أصحابها، مضيفا: «عيب الناس خارجة بالمايوهات ويضربوا في بعض، ومحدش تدخل لفض المشاجرة، يعني هي فلوس كتير ومش عارفين تصرفوها فين، الخناقة اللى حصلت فى الساحل لا تليق بناس رايحة تقضي العيد».
 

أحمد موسى احد المطاعم برنامج على مسئوليتي الساعات القليلة الماضية الساحل الشمالي التواصل الاجتماعي

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