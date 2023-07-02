فضيحة.. الاتحاد الكاميروني يقرر إيقاف 24 حكما دفعة واحدة

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، برئاسة صامويل إيتو، إيقاف 24 حكمًا؛ بسبب شبهة التلاعب في نتائج المباريات ببطولة الدوري.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “إيقاف 24 حكما لكرة القدم والصالات، بسبب تلاعبهم فى النتائج ومشاركتهم فى المراهنات خلال الفترة الماضية”.

وأشارت تقارير كاميرونية أيضًا، إلى أن صامويل إيتو يتم التحقيق معه أيضًا من قبل الاتحاد الدولي، نتيجة موافقته على كونه سفيرًَا للمراهنات، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي “فيفا”.

يُذكر أن الكاميرون ودعت بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة من دور المجموعات.