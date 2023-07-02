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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شقة في الساحل

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة شقة في منطقة الساحل.

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع.

وكانت حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

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