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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام كاريكا: لو عملت أغنية مع أنغام هتفضل عايشة 30 سنة

عصام كاريكا
عصام كاريكا

حل الفنان عصام كاريكا، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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"أنا الذي".. عصام كاريكا يكشف كلمات أغنية الكينج محمد منير الجديدة| فيديو

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عصام كاريكا يكشف سبب تركه الغناء والتركيز في التلحين.. فيديو

"أنا الذي".. عصام كاريكا يكشف كلمات أغنية الكينج محمد منير الجديدة
وتحدث الفنان عصام كاريكا، عن تجربته في التلحين للكينج محمد منير، قائلا: "لحنت أغنية "أنا عمر عيني ما دمعت" للكينج محمد منير، وهي كلمات النقيب مصطفى كامل وألحاني".

وأضاف: "اتقابلنا في بيته وكانت أول مرة أشوف محمد منير، وكان معايا العود ساعتها"، مشيرا: "بعد ما سمعت أغنية "أنا عمر عيني ما دمعت" قالي دي بتاعتي ويلا نغنيها دلوقتي".


وأشار الفنان عصام كاريكا،: "قعدنا نغني الأغنية في البيت عنده ساعتها"، موضحا: "قابلته من شهر وكنا بنغني في حفلة كبيرة في العريش، وقعدنا في السويت عنده واختار أغنية جديدة اسمها "أنا الذي".

 

وذكر كلمات "أغنية أنا الذي"، قائلا: ""أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول". 
 

 

عصام كاريكا: لو عملت أغنية مع أنغام هتفضل لمدة 30 سنة عايشة
قال المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا نفسي اشتغل لأنغام، ولو عملنا حاجة مع بعض هتفضل لمدة 30 سنة عايشة".

 

وأضاف المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا ناقصني أنغام بس لأني عملت لشيرين وديانا حداد ونوال الزغبي وناس كثيرة، لكن نفسي أشتغل لأنغام".

 

وأوضح أنه لحن لكل من الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي وفؤاد المهندس ونيلي وعبد المنعم مدبولي ومي عز الدين وغادة عبد الرازق، حيث في فترة ما كان يلحن كل الأغاني والمسرحيات والمسلسلات.  


راجع بقوة.. عصام كاريكا: التلحين بالنسبة لي أهم من الغناء
قال المطرب والملحن عصام كاريكا،: "كنت فاكر في الأول أن الغناء أهم وأشهر من التلحين، لكن أنا مركز جدا حاليا في التلحين وراجع بقوة".

وأضاف "التلحين أهم بكتير من الغناء، وأنا في الاصل ملحن"، موضحا "لما غبت عن التلحين فترة كبيرة واهتميت بالغناء حسيت أن الغناء مش موضوعي وأني في الغناء ضيف".
 


لحنت فوازير "عمو فؤاد"


وتحدث المطرب والملحن عصام كاريكا، عن مسيرته الفنية، قائلا: "قعدت مهتم بالغناء من سنة 2004 إلى 2014 وبعدين ابتديت معملش لنفسي اغاني، ولو عندي أي غنوة عجبت أي مطرب أعطيها له".

 

وأضاف ": "بقيت اهتم بعصام كاريكا الملحن اللي له قيمة، وانا شايف نفسي كملحن أقوى من مطرب، وفيه 100 ممثل ومطرب غنولي ومنهم محمد هنيدي وأحمد حلمي ونيللي ومحمد سعد وأحمد أدم وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وعبلة كاملة وحسن حسني ومي عز الدين ومنة شلبي وغادة عبد الرازق".

 

ولفت: "في فترة من الفترات كنت انا اللى بعمل كل الأفلام اللي في السوق وكل المسرحيات والمسلسلات، ولحنت فوازير عمو فؤاد".
 

 

 

 

 

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