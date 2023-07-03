داليا أيمن: الشعب هو من قرر مصيره وتخلص من الإخوان

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن اليوم تأتي الذكرى الـ 10 لبيان الإنقاذ، وأن الجميع يتذكر تلك الأيام، وأن الشعب هو من قرر مصيره.

وأضافت ، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بيان 3 يوليو استجاب لـ إرادة الشعب المصري، وأن هذا البيان كان يحمل كلمات تعبر عن المصريين.

ولفتت إلى أن المصريين في كل مكان، بالداخل و الخارج، فرحوا بـ هذا البيان التاريخي، وأن الجميع خرج واحتفل في الشارع.

وأشارت إلى أن الجميع شعر بـ رجوع الوطن بعد أن خطفه الجماعة الإرهابية لمدة عام، ووجهت داليا التحية لـ الجيش المصري، و الشعب المصري بـ مناسبة ذكرى النصر.