عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله المغازي: 3 يوليو يوم الاستعادة الحقيقية للوطن من مختطفيه..فيديو

عبدالله المغازي
عبدالله المغازي

هنأ الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة يونيو العاشرة، مؤكدا أن اليوم الموافق 3 يوليو هو يوم الاستعادة الحقيقية للوطن من مختطفيه.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بناء الإنسان وتنميته من أولويات الدولة المصرية، مشيدا بمشروعات حياة كريمة التي تتم في ربوع الوطن كافة، خاصة الطفرة التي تحدث الآن في الصعيد.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن شهامة أبناء الصعيد، والآن لا توجد محافظة في الصعيد إلا ودخل فيها مبادرة حياة كريمة، وهذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس خلال أحاديثه.

وعلق قائلا: أتحدى أي شخص يقول أنه توجد محافظات لم تدخلها حياة كريمة من الجيزة حتى حلايب وشلاتين وأبو رماد، وهناك طفرة بدأت منذ 2014 وحتى اليوم.

واستطرد عضو البرلمان السابق قائلا: تم اختيار قرية أم دومة قرية نموذجية، بالتزامن مع تصنيف سوهاج محافظة من المحافظات الأشد فقرا على مستوى الجمهورية، معربا عن سعادته لما وصلت إليه القرية بصفة خاصة والقرى الباقية في الصعيد بصفة عامة.

القانون الدستورى عبدالله المغازي صباح البلد قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

السجن المشدد والمؤبد.. عقوبة استيلاء الموظف العام على مال خاص أو أوراق

صحة حديث "يأتي أناس دينهم دراهمهم وقبلتهم نساؤهم".. عالم أزهري يوضح

جمال شعبان يكشف عن سبب قلة النوم بعد سن الأربعين

حرص الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتصدر الصحف

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

الأردن يدين بقوة العدوان الإسرائيلي على جنين .. ويحذر من التصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ