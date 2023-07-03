عبد الله المغازي: 3 يوليو يوم الاستعادة الحقيقية للوطن من مختطفيه..فيديو

هنأ الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة يونيو العاشرة، مؤكدا أن اليوم الموافق 3 يوليو هو يوم الاستعادة الحقيقية للوطن من مختطفيه.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بناء الإنسان وتنميته من أولويات الدولة المصرية، مشيدا بمشروعات حياة كريمة التي تتم في ربوع الوطن كافة، خاصة الطفرة التي تحدث الآن في الصعيد.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن شهامة أبناء الصعيد، والآن لا توجد محافظة في الصعيد إلا ودخل فيها مبادرة حياة كريمة، وهذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس خلال أحاديثه.

وعلق قائلا: أتحدى أي شخص يقول أنه توجد محافظات لم تدخلها حياة كريمة من الجيزة حتى حلايب وشلاتين وأبو رماد، وهناك طفرة بدأت منذ 2014 وحتى اليوم.

واستطرد عضو البرلمان السابق قائلا: تم اختيار قرية أم دومة قرية نموذجية، بالتزامن مع تصنيف سوهاج محافظة من المحافظات الأشد فقرا على مستوى الجمهورية، معربا عن سعادته لما وصلت إليه القرية بصفة خاصة والقرى الباقية في الصعيد بصفة عامة.