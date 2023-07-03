سمير راغب: مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بعد الصين في فترة كورونا

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، أن مصر حققت معدلات تنمية و نمو اقتصادي بعد الصين، في فترة انتشار فيروس كورونا، وتأثر اقتصاد جميع الدول.



وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المعدلات الاقتصادية كانت مرتفعة، و هناك تطوير في البنية التحتية، و تنفيذ المشروعات رغم التحديات الكبيرة.



وأشار إلى أن مصر دولة تعيش مع اقتصاد العالم، وأن الدولار الآن يمثل قيمة حقيقية، وأن الدولة الآن تشهد تقدما في جميع المجالات.



ولفت إلي أن الجيش المصري له ترتيب عالمي متقدم، وجميع الشوارع أصبح بها أمن و آمان، وهناك مدن صناعية جديدة، وهناك تحسن كبير.



وطالب من جميع المصريين بالصبر حتي تصل مصر إلى الأفضل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

