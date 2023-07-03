عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير راغب: مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بعد الصين في فترة كورونا

سمير راغب
سمير راغب

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، أن مصر حققت معدلات تنمية و نمو اقتصادي بعد الصين، في فترة انتشار فيروس كورونا، وتأثر اقتصاد جميع الدول.


وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المعدلات الاقتصادية كانت مرتفعة، و هناك تطوير في البنية التحتية، و تنفيذ المشروعات رغم التحديات الكبيرة.


وأشار إلى أن مصر دولة تعيش مع اقتصاد العالم، وأن الدولار الآن يمثل قيمة حقيقية، وأن الدولة الآن تشهد تقدما في جميع المجالات.


ولفت إلي أن الجيش المصري له ترتيب عالمي متقدم، وجميع الشوارع أصبح بها أمن و آمان، وهناك مدن صناعية جديدة، وهناك تحسن كبير.


وطالب من جميع المصريين بالصبر حتي تصل مصر إلى الأفضل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

الخبير العسكري نمو اقتصادي اقتصاد فيروس كورونا كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

رفع الكثبان الرملية المتراكمة على الطرق بقرى الحسنة

السجن المشدد والمؤبد.. عقوبة استيلاء الموظف العام على مال خاص أو أوراق

صحة حديث "يأتي أناس دينهم دراهمهم وقبلتهم نساؤهم".. عالم أزهري يوضح

جمال شعبان يكشف عن سبب قلة النوم بعد سن الأربعين

حرص الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتصدر الصحف

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ