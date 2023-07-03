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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الغباري: 30 يونيو و 3 يوليو علامة فارقة في تاريخ الوطن

محمد الغباري
محمد الغباري

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، أن يوم 30 يونيو و 3 يوليو، يمثلون علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج صبحنا مصري، بالقان المصرية، أن المواطنين تواجدوا في الشارع بـ 30 يونيو دون دعوى من أحد، ولكن لرفضهم لـ رئيس يتلقى تعليمات من الجماعة الإرهابية.

ولفت إلى أن المواطنين في 30 يونيو، رفضوا ما تقوم به الجماعة الإرهابية، وأن بعد ذلك جاء بيان الإنقاذ، في 3-7.

وأشار إلى أن تدخل الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، كان بناء علي رغبة الشعب، ولحماية الأمن الوطني، وأمن مصر، وأن يكون هناك هدوء بالدولة.

وأوضح أن القوات المسلحة استجابت لـ نداء الملايين من المصريين.

محمد الغباري أكاديمية ناصر العسكرية السيسي 30 يونيو

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