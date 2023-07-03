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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو.. ضبط 3 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- كفر سعد).

وأسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام المواد المخدرة قضايا مخدرات

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