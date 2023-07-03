جرائم حرب .. الجامعة العربية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق إستمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية وإستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من إعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وإنتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

كما حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والإستقرار بفلسطين والمنطقة، وتدعو المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.