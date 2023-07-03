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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مفاجئة.. غلق مقهيين ووقف تحويل شقة إلى محل تجارى بالمنيا

وقف تحويل شقه لمحل
وقف تحويل شقه لمحل تجارى

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبه، قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة.

أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بشارع عدنان المالكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تنفيذ قرار غلق 2  مقهي بحى شمال لمخالفة شروط الترخيص و التعدى على حرم الطريق، فضلا عن التسبب فى إزعاج المواطنين

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الموجة 21 لإزالة التعديات حملة مفاجئة شروط الترخيص

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