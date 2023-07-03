المعدن الأصفر يتهاوى.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

تغيرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعدما أثرت قوة الدولار الأمريكي في جاذبية المعدن الأصفر، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات اقتصادية مهمة للحصول على معلومات أكثر حول خطط مجلس المركزي الأمريكي لرفع سعر الفائدة مستقبلًا.



واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1919.89 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1927.50 دولار، حسبما افادت رويترز.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سيمبسون: “على المدى القريب، أعتقد أن التراجع نحو نطاق يتراوح من 1910 إلى 1913 دولارًا سيحدث، وسيحاول المضاربون على الارتفاع، استهداف زيادة السعر حول 1937 دولارًا”.

وتراجعت السبائك 2.5% في الربع الثاني، في ظل التوقعات باستمرار سياسة المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد.

و ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.87 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1% إلى 901.84 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% ليصل إلى 1237.97 دولار.