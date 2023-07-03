لأصحاب الذكاء المرتفع.. هل عثرت على وجه المرأة في 9 ثوان؟

يمكن للخداع البصري أن يضيف العجائب للعديد من مهارات الشخص في الحياة كاختبار قوة البصر ومعدل الذكاء من خلال تحفيز الدماغ.

وفي صورة خداع بصري جديدة نشرتها صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الاثنين، طلب العثور على وجه امرأة مخفي في غضون 9 ثواني.

خداع بصري

وأكد ناشرو صورة الوهم البصري أن الأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع سيتمكنون من اكتشاف الوجه المخفي في غضون 9 ثوانٍ في الوهم البصري.

في الصورة، يظهر رجل في الغابة وستكون عبقريا إذا تمكنت من العثور على شريكته الأنثى.

وإذا كنت لم تجد الحل سريعا مثل الكثريين، فابحث عن صورة ظليه بالقرب من يد الرجل اليمنى في الصورة.

اللغز