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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سلمى عادل : 3 يوليو 2013 من الأيام المميزة في تاريخ مصر

سلمى عادل
سلمى عادل

أكدت الإعلامية سلمى عادل، أننا نعيش في فترة أعياد خلال هذه الأيام، معلقة :" ربنا يكتر من الأعياد و الاحتفالات".

وأضافت سلمى خلال تقديمها صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن اليوم 3-7- 2013، يعتبر من الأيام المميزة في تاريخ مصر، وأن اليوم تحل الذكرى العاشرة لـ خطاب الإنقاذ لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت إلي أن شرارة الثورة في 30 يونيو، قد اشتعلت، والشعب أعلن قراراه برحيل الإخوان، بعد عام من الظلم، والخراب بالدولة.

وأشارت إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بالهجوم على القضاء، والإعلام، وكل شيء بالدولة، وأن بيان 3 يوليو كان المنقذ.

وأوضحت أن الملايين من المصريين خرجوا في الشوارع، احتفالا بالبيان،وعرضت جزءا من خطاب السيسي، من بيان 3 يوليو. 

سلمى عادل خطاب الإنقاذ السيسي رحيل الإخوان 30 يونيو

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