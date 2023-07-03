الصحة: تقديم 75 ألفًا و611 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس الأحد 2 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ 75 ألفًا و611 مواطنا، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ11 ألفا و435 خدمة، تليها الدقهلية بـ7 آلاف و599 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ8 آلاف و303 سيدات -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1224 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ985 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفًا و25 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 688 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و438 زيارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 729 طفلا، وجاءت قنا في الصدارة بـ113 طفل، تليها محافظة البحيرة بفحص 98 طفلا.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 28 ألفًا و288 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و814 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ3 آلاف و506 خدمات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 2273 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 725 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ 664 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1880 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت الدقهلية أعلى المحافظات بـ221 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ198 خدمة.

الصحة :ملء 7 آلاف و123 استمارة استبيان بمبادرة فحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 7 آلاف و123 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2819 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ1958 استمارة.

وأضاف متحدث الصحة أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 30 ألفًا و474 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

الصحة توجه نداء للمواطنين

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».