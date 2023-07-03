الصحة الفلسطينية: نعمل بخطة طوارىء قصوى في جنين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل بخطة طوارىء قصوى في جنين لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة.

وذكرت الكيلة في بيان، أنه منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، قامت الوزارة بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة.

وأضافت أن الطواقم الطبية تعمل على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج.

وأكدت الكليلة أن الوزارة أرسلت ما يلزم من طواقم تشمل أطباء وممرضين ومستلزمات طبية ووحدات دم وسيارات وطواقم إسعاف إلى عدد من مراكز العلاج في جنين ونابلس وقلقيلية لإسناد عمل الطواقم وتقديم العلاج في الوقت اللازم.

وأشارت إلى أن مستشفيات محافظة جنين ومراكز الرعاية الصحية فيها، تعمل ضمن خطة طوارىء صحية تم إعدادها مسبقاً احتمالاً لأي طارىء في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على جنين والمحافظات الأخرى.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري من أجل وقف الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والسماح لطواقم الإسعاف الوصول للجرحى ونقلهم، ولجم اعتداءات الاحتلال على مراكز العلاج وطواقم وسيارات الإسعاف.