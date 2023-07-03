المطربة نيفين رجب تتعاون مع الملحن أحمد زعيم في أغانٍ جديدة

حرصت المطربة نيفين رجب بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، على عقد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار مجموعة من الأغاني التى ستقوم بتسجيلها مع بداية موسم الصيف، حيث تكثف نيفين حاليا نشاطها الفني هذه الأيام.

والتقت نيفين رجب بالشاعر الغنائى والسيناريست حسين مصطفى محرم، والملحن مصطفى العسال، والشاعر الغنائى محمد عاطف، والملحن والمطرب أحمد زعيم، واستمعت لعدد كبير من الأغنيات، وقامت بالفعل باختيار أغنيتين ستبدأ فى تنفيذ إحداهما الأسبوع المقبل.



يذكر أن نيفين طرحت منذ فترة قريبة أغنية "حالُه" وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، وقد قامت نيفين بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية.

على جانب آخر، تقوم نيفين حاليا بالتحضير لعدد من المشاريع الفنية، من بينها تعاقدها على إحياء مجموعة من الحفلات فى مصر وأيضا بعض الدول العربية مع بداية موسم الصيف.

وأكدت المطربة نيفين رجب عن أمنيها فى طرح ألبوم مكون من 8 أغاني على الأكثر، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة حالًه والتى سبق وطرحتها بالتعاون مع شركة مزيكا.

وأضافت نيفين خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح أغنية حالًه أن من بين أمنياتها طرح ألبوم كامل به أشكال مختلفة من المزيكا لكن هذه الخطوة صعبة فى هذا التوقيت إنتاجيا.

وتابعت نيفين أنها تقوم خلال هذه الفترة بالتركيز على طرح أكثر من أغنية بطريقة السينجل، مؤكدة أنها تقوم بالتحضير لأغنية جديدة خلال هذه الفترة.