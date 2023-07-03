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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فانتازي الدوري الإنجليزي تكشف عن سعر محمد صلاح في الموسم الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، عن سعر محمد صلاح لاعب ليفربول، في الموسم الجديد للبطولة.

وتم طرح صلاح بسعر 12.5 مليون جنيه استرليني، وهو ثاني أغلى لاعب في اللعبة للموسم المقبل.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللعبة للموسم الجديد بسعر 15 مليون جنيه استرليني.

ما هي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي؟

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، ويختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين.

ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.

ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.

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