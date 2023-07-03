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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

صدى البلد

اعتادت المذيعة انجى على على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وشاركت انجى على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها برفقة ابنتها و اللاعب العالمى محمد صلاح.

  

وتتميز انجى على بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد انجى على، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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IMG_9485
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المذيعة انجى على انجي علي برفقة ابنته برفقه ابنتها حمد صلاح محمد صلاح

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