عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

يحتاج فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو، إلى سيناريو إعجازي لتحقيق الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

يتمثل سيناريو تتويج بيراميدز في حصد النادي الأهلي 6 نقاط فقط من مبارياته الـ 7 بالتزامن مع فوز بيراميدز على الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما.

وتبدو هناك فرصة أخرى أمام بيراميدز، بحصد الأهلي 7 نقاط من مبارياته الـ 7 ولكن مع فوز بيراميدز على المارد الأحمر بفارق أكبر من 3 أهداف.

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

سيناريوهات تتويج بيراميدز بلقب الدوري 

نادي بيراميدز أمامه فرصة لاقتناص لقب الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه من أنياب النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.  

ويتبقي للنادي الأهلي 7 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وفى حال فوز نادي بيراميدز بجميع مبارياته المتبقية بالتزامن مع خسارة النادي الأهلي  جميع لقاءاته يتجمد رصيد النادي الأهلي عند 65 نقطة ويتفوق الفريق السماوي ويبلغ النقطة 79 ليتوج بلقب الدوري المحلي . 

كما يحصد نادي بيراميدز لقب الدوري الاول فى تاريخه في حال الفوز فى جميع مبارياته المتبقية والوصول الي النقطة 79 فيما يتلقى النادي الأهلي الخسارة فى 6 مباريات من الثمانية المتبقية في الدوري المحلي ويتجمد رصيده عند 77 نقطة. 

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري 
 

الأهلي vs الاتحاد السكندري 

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الإسماعيلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري 
 

بيراميدز vs الأهلي 
بيراميدز vs سموحة
بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا

بيراميدز vs طلائع الجيش

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز
 

الزمالك vs فيوتشر

الزمالك vs الأهلي يوم 12 يوليو المقبل  

الزمالك vs فاركو

مباريات فيوتشر المتبقية 
 

فيوتشر vs الزمالك

فيوتشر vs الأهلي

فيوتشر vs المصري

فيوتشر vs البنك الأهلي 

‏ترتيب الدورى المصرى 2022-2023
 

الأهلي 69 نقطة من 27 مباراة

بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة 
فيوتشر 58 نقطة من 32 مباراة
الزمالك 75 نقطة من 32 مباراة
المصري 44 نقطة من 31 مباراة
المقاولون 43 نقطة من 31 مباراة
فاركو 41 نقطة من 31 مباراة
الاتحاد41 نقطة من 30 مباراة
 

بيراميدز الدوري الأهلى الزمالك المصري الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

موضوعات متعلقة

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

ترشيحاتنا

ليس خيالًا.. فرنسا قريبة من حرب أهلية.. مواجهة وغضب بين الشرطة والأقليات

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

ضربة موجعة.. الذهب يتراجع 5% عالميًا وهذه أسعاره محليًا بعد عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ