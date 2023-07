على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

يحتاج فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو، إلى سيناريو إعجازي لتحقيق الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

يتمثل سيناريو تتويج بيراميدز في حصد النادي الأهلي 6 نقاط فقط من مبارياته الـ 7 بالتزامن مع فوز بيراميدز على الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما.

وتبدو هناك فرصة أخرى أمام بيراميدز، بحصد الأهلي 7 نقاط من مبارياته الـ 7 ولكن مع فوز بيراميدز على المارد الأحمر بفارق أكبر من 3 أهداف.

سيناريوهات تتويج بيراميدز بلقب الدوري

نادي بيراميدز أمامه فرصة لاقتناص لقب الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه من أنياب النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.

ويتبقي للنادي الأهلي 7 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وفى حال فوز نادي بيراميدز بجميع مبارياته المتبقية بالتزامن مع خسارة النادي الأهلي جميع لقاءاته يتجمد رصيد النادي الأهلي عند 65 نقطة ويتفوق الفريق السماوي ويبلغ النقطة 79 ليتوج بلقب الدوري المحلي .

كما يحصد نادي بيراميدز لقب الدوري الاول فى تاريخه في حال الفوز فى جميع مبارياته المتبقية والوصول الي النقطة 79 فيما يتلقى النادي الأهلي الخسارة فى 6 مباريات من الثمانية المتبقية في الدوري المحلي ويتجمد رصيده عند 77 نقطة.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري



الأهلي vs الاتحاد السكندري

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الإسماعيلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري



بيراميدز vs الأهلي

بيراميدز vs سموحة

بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا

بيراميدز vs طلائع الجيش

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز



الزمالك vs فيوتشر

الزمالك vs الأهلي يوم 12 يوليو المقبل

الزمالك vs فاركو

مباريات فيوتشر المتبقية



فيوتشر vs الزمالك

فيوتشر vs الأهلي

فيوتشر vs المصري

فيوتشر vs البنك الأهلي

‏ترتيب الدورى المصرى 2022-2023



الأهلي 69 نقطة من 27 مباراة

بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

فيوتشر 58 نقطة من 32 مباراة

الزمالك 75 نقطة من 32 مباراة

المصري 44 نقطة من 31 مباراة

المقاولون 43 نقطة من 31 مباراة

فاركو 41 نقطة من 31 مباراة

الاتحاد41 نقطة من 30 مباراة