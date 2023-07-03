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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء الهجوم على الاحتلال.. كتيبة جنين تعلن إسقاط 3 مسيرات إسرائيلية

جنين
جنين

أعلنت كتيبة جنين، اليوم "الإثنين"، عن نجاحها في إسقاط 3 طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير علي الضفة الغربية.

وقالت كتيبة جنين في بيان عبر "تليجرام”، “شن عناصرنا هجوم واسع على محور الدمج والحواشين واستهداف قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران كثيفة وعبوات ناسفة”.

وأضاف البيان: “أدى الهجوم لاحداث أضرار في عدد من آليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأمم المتحدة، إنها على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية للتهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لـ جنين.

وأوضح المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن “التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس اجتماعا عاجلا  للقيادة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

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وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال موقع (والا) العبري، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة نحو المدينة.

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