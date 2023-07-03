8 ساعات في الجبس.. محمد أنور يكشف كواليس فيلم "البعبع" |فيديو

كشف الفنان محمد أنور، عن كواليس ظهوره في فيلم البعبع المعروض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك من بطولة الفنان أمير كرارة.

وقال "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "ETC"، إن هناك كواليس عديدة في هذا الفيلم كانت طريفة، حيث تعرض للعديد من المواقف المثيرة بسبب أمير كرارة، ومنها أنه أدى مشهد النار بنفسه.

وأضاف أن مشهد اصطدام السيارة به أيضا أداه بنفسه بدون أي "دوبلير" والسبب في ذلك أمير كرارة، متابعا: "أمير كل شوية يقعد جنبي يروح مديني كلمتين يسخني أروح قايم عامل المشهد".

وتابع، أن مشهد الجبس كان صعب بالنسبة له، إذ أنه ظل ثابت في الجبس لمدة 8 ساعات كاملة بدون أكل أو مياه، "خلوني واقف 8 ساعات مينفعش أكل ولا أشرب ولا اتحرك، وكل ده عشان يقفلوا المشهد، وكان مشهد صعب جدا".

ولفت إلى أن دوره تغير في فيلم "البعبع" بشكل كبير، إذ أن دوره كان بسيط، ولكن بعد مشاورات مع الفنان أمير كرارة، والمخرج الدور أخذ مساحة كبيرة، وحقق نجاحا كبيرا في السينمات.