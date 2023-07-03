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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. وزير الدفاع الروسي يكشف سبب فشل تمرد فاجنر

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي يكشف سبب فشل تمرد فاجنر

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، إن التمرد العسكري الذي قادته مجموعة فاجنر، فشل بسبب ولاء عناصر القوات المسلحة الروسية.

وقال شويجو خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية عبر الفيديو، إن "محاولة زعزعة الاستقرار في روسيا يومي 23 و 25 يونيو، فشلت بسبب الولاء للقسم والواجب العسكري للقوات المسلحة الروسية”.

وأضاف أن “محاولة التمرد لم تؤثر على القوات المسلحة وأشكر المقاتلين على وعيهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شويجو، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

وقال شويجو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم تحقق أوكرانيا أهدافها في أي من الاتجاهات.. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

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وأوضح: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد".

ولفت إلى أن عدد الدبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

فاجنر تمرد فاجنر وزير الدفاع الروسي شويجو روسيا أوكرانيا

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