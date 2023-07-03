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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطارد مالك مصنع "فودكا" بسبب أوكرانيا.. ما القصة؟

روسيا
روسيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، إن موسكو بدأت تحقيقًا جنائيًا ضد يفجيني تشيرنياك، مؤسس شركة المشروبات الكحولية ومقرها أوكرانيا والتي تمتلك شركة جلوبال سبيريتس، بتهمة “تمويل الإرهاب”

وحسب لجنة التحقيق الروسية، فإنه في الفترة ما بين فبراير وأبريل 2022 دخل تشيرنياك وأفراد آخرون في مؤامرة إجرامية لتمويل الإرهاب وقاموا بتحويل أكثر من 500 مليون روبل (5.6 مليون دولار) إلى ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ أنشطة إرهابية في أراضي روسيا.

كما يُزعم أن تشيرنياك اشترى وسلم أكثر من 90 مليون روبل (مليون دولار) من الإمدادات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية الشهر الماضي.

وتم وضع تشيرنياك على قائمة المطلوبين، حيث يعمل المحققون حاليًا على تحديد مكان وجوده. تم تفتيش العديد من المباني السكنية والمخازن، وكذلك المكاتب التي يستخدمها رجل الأعمال في موسكو ، بينما تم اعتقال اثنين من شركائه المزعومين بتهمة الرشوة.

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كما تدرس السلطات الروسية وضع أصول الشركات المملوكة لشركة تشيرنياك في روسيا قيد الاعتقال.

واحتل تشيرنياك، المؤسس ورئيس مجلس الإشراف لشركة “جلوبال سبيريتس”، التي تمتلك  ماركة الفودكا الشهيرة Khortytsa، المرتبة 19 في قائمة أغنى 100 أوكراني في عام 2021، وفقًا لمجلة فوربس، حيث قدرت ثروته في ذلك الوقت بـ 470 مليون دولار.

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