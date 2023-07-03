ضبط راكب في مطار القاهرة يهرب 460 عبوة سجائر إلكترونية.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من عبوات الشيش الإلكترونية.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف احمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، قام مصطفي الجندي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمود عبد المطلب و محمد جمال فرج و احمد محمد فتحي تحت اشراف احمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٤٦٠ عبوة.

امر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.