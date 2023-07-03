بمناسبة عيد الاستقلال.. السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن غلق أبوابها غدا الثلاثاء

أعلنت السفارة الأمريكة في القاهرة، اليوم الأثنين، غلق السفارة بدأ من غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي.

ووفقا لبيان أصدرته السفارة الأمريكية عبر تويتر، فإن قرار إغلاق السفارة سيبدأ من غدا الثلاثاء حتي يوم الأربعاء 5 يوليو.

وقالت السفارة في بيانها: "نحن متحمسون جداً للاحتفال رسميًا مع أصدقائنا المصريين خلال الشهر".

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن السفارة والقنصليات في جدة والظهران ستغلق أبوابها بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

وكتبت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر "تويتر"، أنه “سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي”.