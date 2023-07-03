عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ننتظر أفعالا.. عمدة بلدة فرنسية يرفض حضور اجتماع ماكرون مع رؤساء البلديات

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

رفض عمدة بلدة بري سور مارن الفرنسية، تشارلز أصلانجول، اليوم الاثنين، الذهاب إلى اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه مع رؤساء المدن المتضررة من الاضطرابات، داعيا الزعيم الفرنسي إلى التصرف.

وكتب أصلانجول على حسابه على “تويتر”: "يجب على رئيس الدولة استعادة النظام دون تنازلات! وليس تنظيم حفلات الاستقبال.. نحن ننتظر أفعالا، وليس كلمات وخطب منمقة أخرى خالية من المعنى".

وأضاف: "بصفتي عمدة بلدة فرنسية، سأرفض الذهاب إلى قصر الإليزيه للاستماع إلى إيمانويل ماكرون”.

كانت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، أفادت بأن ماكرون سيستضيف غدا الثلاثاء رؤساء بلديات 220 مدينة تأثرت بالاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية في قصر الإليزيه.

فرنسا.. الكشف عن عدد المعتقلين منذ بداية أعمال الشغب

ليس خيالًا.. فرنسا قريبة من حرب أهلية.. مواجهة وغضب بين الشرطة والأقليات

قصر الإليزيه إيمانويل ماكرون باريس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

هل وصل القرش العين السخنة؟|سمكة عملاقة تثير جدلًا في مصر.. إيه الحكاية؟!

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

أمريكا .. العثور علي شاب بعد 8 سنوات من اختفائه

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

الاعتماد الكلي علي الغرب.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن تأخر تزويدها بمقاتلات إف-16

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مهمة

مقتل كاتبة شهيرة متأثرة بجروحها في أعقاب هجوم على مطعم بأوكرانيا.. تفاصيل

مفاجأة.. وزير الدفاع الروسي يكشف سبب فشل تمرد فاجنر

ترشيحاتنا

دعاء للحاج عند العودة من أداء المناسك .. تقبل الله حجك وغفر ذنبك

في ذكرى 3 يوليو.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين |فيديو

مفاجأة لا يعرفها الكثير.. كيف تحصل على قرض بنكي بدون ضمانات؟

فلسطين تعلن وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ