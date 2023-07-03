ننتظر أفعالا.. عمدة بلدة فرنسية يرفض حضور اجتماع ماكرون مع رؤساء البلديات

رفض عمدة بلدة بري سور مارن الفرنسية، تشارلز أصلانجول، اليوم الاثنين، الذهاب إلى اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه مع رؤساء المدن المتضررة من الاضطرابات، داعيا الزعيم الفرنسي إلى التصرف.

وكتب أصلانجول على حسابه على “تويتر”: "يجب على رئيس الدولة استعادة النظام دون تنازلات! وليس تنظيم حفلات الاستقبال.. نحن ننتظر أفعالا، وليس كلمات وخطب منمقة أخرى خالية من المعنى".

وأضاف: "بصفتي عمدة بلدة فرنسية، سأرفض الذهاب إلى قصر الإليزيه للاستماع إلى إيمانويل ماكرون”.

كانت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، أفادت بأن ماكرون سيستضيف غدا الثلاثاء رؤساء بلديات 220 مدينة تأثرت بالاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية في قصر الإليزيه.