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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. الكشف عن عدد المعتقلين منذ بداية أعمال الشغب

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

ذكرت قناة “بي إف إم تي في”، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 120 شخصًا اعتقلوا في فرنسا منذ بداية أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل مراهق على يد الشرطة في مدينة نانتير.

وقالت القناة الفرنسية، "وفقا لمعلوماتنا، تم اعتقال ما لا يقل عن 120 شخصا منذ بدء أعمال الشغب في فرنسا الثلاثاء الماضي".

وأضافت: “هذا الرقم يشمل البالغين الذين تم استدعاؤهم للمثول على الفور، والذين طلبوا إرجاء لتحضير دفاعهم، والذين تم احتجازهم في انتظار المحاكمة، ويشمل أيضًا أولئك الذين حُوكموا بالفعل وصدر أمر باحتجازهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن حوالي مائة مبنى بلدية في فرنسا تعرض للهجوم منذ بداية أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل مراهق من قبل الشرطة في مدينة نانتير.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن “مثيري الشغب حطموا المباني وحاولوا أيضا إشعال النار فيها”.

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وقالت القناة الفرنسية: "أبلغت وزارة الداخلية أنه منذ بداية أعمال الشغب في المدينة المتعلقة بوفاة نائل، تعرضت 99 قاعة مدينة للهجوم. أما بالنسبة لمباني البلدية، فإن الحسابات لا تزال جارية".

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قدرت وزارة الداخلية منذ بداية أعمال العنف أنه تم إحراق أكثر من 5.6 ألف سيارة، وإشعال النار في 11.1 ألف صندوق قمامة، وإشعال النار في حوالي ألف مبنى أو تلفها، وارتكب أكثر من 250 هجوما على مراكز الشرطة أو الدرك المباني، وأصيب أكثر من 700 ضابط إنفاذ القانون و 35 من رجال الإطفاء.

وأشارت إلي أنه تم اعتقال أكثر من 3.3 ألف شخص.

فرنسا نانتير باريس احتجاجات فرنسا

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