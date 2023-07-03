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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشود بمباني البلديات بجميع أنحاء فرنسا تضامنا مع المحليات ضد أعمال الشغب

فرنسا
فرنسا

تجمعت الحشود في قاعات البلديات في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الاثنين، للتعبير عن التضامن مع الحكومات المحلية المستهدفة في ست ليالٍ من الاضطرابات التي تسببت فيها الشرطة بعد إطلاقها النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا.

كانت أعمال الشغب، التي خفت حدتها اليوم الاثنين، بدأت مدفوعة برد فعل عنيف من المراهقين ضد فرنسا، حيث يقول العديد من الشباب من أصول غير فرنسية إن هناك تميز ضدهم بشكل روتيني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن حوالي مائة مبنى بلدية في فرنسا تعرض للهجوم منذ بداية أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل مراهق من قبل الشرطة في مدينة نانتير.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن “مثيري الشغب حطموا المباني وحاولوا أيضا إشعال النار فيها”.

وقالت القناة الفرنسية: "أبلغت وزارة الداخلية أنه منذ بداية أعمال الشغب في المدينة المتعلقة بوفاة نائل، تعرضت 99 قاعة مدينة للهجوم. أما بالنسبة لمباني البلدية، فإن الحسابات لا تزال جارية".

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وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، فقد قدرت وزارة الداخلية منذ بداية أعمال العنف أنه تم إحراق أكثر من 5.6 ألف سيارة، وإشعال النار في 11.1 ألف صندوق قمامة، وإشعال النار في حوالي ألف مبنى أو تلفها، وارتكب أكثر من 250 هجوما على مراكز الشرطة أو الدرك المباني، وأصيب أكثر من 700 ضابط إنفاذ القانون و 35 من رجال الإطفاء.

وأشارت إلي أنه تم اعتقال أكثر من 3.3 ألف شخص.

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