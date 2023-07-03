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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

صدى البلد

تذيع قناة "إكسترا نيوز" حوار المستشار الدكتور خالد محجوب، القاضى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج الشاهد، وذلك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وكشف المستشار خالد محجوب، خلال الحوار كيف نالته تهديدات الإخوان بسبب توليه لقضية اقتحام السجون، وتفاصيل تهديدهم له بالقتل، والمطالبة بتنحيته عن القضية وعزله من القضاء، وتفجيرهم لفيلا والده، واستعانة الإخوان بتجار سلاح ومخدرات لإرهاب القضاة.

كما كشف محجوب، تفاصيل جديدة عن قضية اقتحام السجون، والهروب الكبير من وادي النطرون، ووجهة السجناء الهاربين، وعلاقتهم ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة، كما فجر مفاجأة عن مصدر الأسلحة التي استخدمت في اقتحام السجون.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 2 يوليو، فى الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

 

اراضى سيناء 3 يوليو الهروب الكبير إكسترا نيوز اقتحام السجون

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