صحفى: إسرائيل لا تراهن أو تخشى أي تحركات دولية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن إسرائيل لا تراهن أو تخشى أي تحركات دولية، وتلعب على فرض السيناريو الأسوأ، لأن إسرائيل لم تكن تفكر أو تتحسب أي رد فعل دولي لأنها تحظى بحماية من أي مساءلة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تعول على أي موقف دولي، وإنما تتمتع باستمرار بحماية من جانب الإدارة الأمريكية، مما صوغ لها ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأردف:" العملية في جنين صفحة جديدة في المشروع الاستيطاني، وهناك ترتيب وتنسيق على المستوى الأمنى الإسرائيلي والأمريكي.