عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم الأذكار اليومية في حياة المسلم .. صباحا ومساء

الأذكار اليومية
الأذكار اليومية

كشف الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، عن أهم الأذكار التي نقرأها يوميا ونرددها باستمرار.

الأذكار اليومية

وقال علي جمعة ، في تصريح له ، إن أهم الأذكار اليومية التي على المسلم ترديدها ، هي ثلاثة: الاستغفار ، لقول النبي "إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة".

ماذا يفعل الذكر في جسم الإنسان ؟ علي جمعة يرد

أعظم الذكر أجرًا.. 4 كلمات هي الباقيات الصالحات


أما الذكر الثاني ، فهو ترديد لا إله إلا الله ، ، لقول النبي "خير ما قلت وقال النبيون من قبلي ، لا إله إلا الله.
أما الذكر الثالث ، فهو الصلاة على النبي "أأجعل لك مجلسي كله يارسول الله ، قال النبي: إذن كفيت ووفيت".

وأشار إلى أنه يستحب كل ذكر من الثلاثة 100 مرة ، ويكرر مرة في الصباح ومرة في السماء، منوها أن بعض أهل الله ، أضافوا ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

وتابع: من قال هذا الذكر مائة مرة في اليوم ، كان كمن أعتق رقبة من ولد سيدنا إسماعيل.

وأكد أن كثرة الاستغفار ، يزيد الأرزاق ، وتقى الإنسان الشرور والآثام والمصائب والكوارث ، وتشرح الصدر ، وتعلق الإنسان بربه، مصداقا لقول الله (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ).

دعاء سيد الاستغفار

ورد عَن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَنٌ.


أوقات الاستغفار


شرع الله -تعالى- للمسلم أن يستغفره، ويعود إليه في كلّ وقتٍ، خاصّةً في الاوقات المستحبّة الّتي تكون في ختام الأعمال الصّالحة؛ لأنها تجبر النّقص الحاصل فيها، ومنها الاستغفار عندما ينتهي المسلم من صلاته، وكاستغفاره عند أداء فريضة الحجّ، ولكن أوجب الله -تعالى- على المسلم أن يستغفر إذا ارتكب أيًّا من المعاصي، والآثام، وأفضل وقتٍ للاستغفار هو ما كان في وقت السّحر.

الأذكار الأذكار اليومية الاستغفار دعاء سيد الاستغفار أوقات الاستغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

ترشيحاتنا

المدير الرياضي لبيراميدز : الأهلي اقترب من الدوري

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

كارثة تعيشها القارة العجوز| مروجو المخدرات يسيطرون على موانئ أوروبا.. وقائع مرعبة

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ